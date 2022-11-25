Попросив деньги на аборт, рязанка потратила их в салоне красоты

Рязанка соврала о беременности, попросила деньги на аборт, а потратила их на наращивание волос.

Девушка получила от молодого человека деньги на аборт, а сама потратила их в салоне красоты. Такая история случилась в Рязани в мае 2022 года. В ноябре аферистке огласили приговор.

Алевтина (имя изменено) сообщила своему мужчине, что беременна, а это не входило в планы любовников. Поэтому партнер на просьбу оплатить операцию по прерыванию нежелательной беременности с готовностью перевел ей 25 тыс. рублей. На них обманщица нарастила себе волосы.

«Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» (ч.2 ст.159 УК РФ), - так в итоге квалифицировали действия рязанки. Ни в ходе следствия, ни на суде она отпираться не стала. Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства.

Так как девушка полностью признала вину и частично возместила ущерб, наказание ей избрали далеко не самое суровое — обязательные работы.