Днем 25 ноября в Рязани похолодает до 7 градусов мороза

Днем 25 ноября в Рязань придут 7-градусные морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 25 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в пятницу - северо-восточный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -9... -4 градуса, днем -7... -2 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», 25 ноября днем в Рязани ожидается температура -5 градусов при атмосферном давлении «немного выше нормы».

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