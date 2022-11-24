«Сотрудники — люди креативные». В Рязанском кардиодиспансере смастерили новогодних оленей

Сотрудники Рязанского кардиодиспансера смастерили новогодних оленей

Во дворе Рязанского кардиодиспансера к Новому году появилась праздничная композиция с фигурками оленей из дерева. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Украсить территорию и поднять настроение пациентам решили сами сотрудники диспансера. Своими руками они смастерили семью оленей из бревен и веток, украсив мишурой.

- Встреча Нового года в стационаре — не самый лучший вариант. Но если жизнь так складывается, то не стоит отчаиваться и переживать. Наш коллектив объединяет не только отличных профессионалов. Сотрудники — люди креативные, способные своим творчеством создать праздничную атмосферу. Ведь положительные эмоции пациентов — лучший союзник доктора в борьбе с болезнью, — отметил главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.