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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:53

Главе Шиловского района прокуратура внесла представление за стихийную свалку

Еще одно представление — руководителю Спасского лесничества
Источник:kp.ru
Очередные несанкционированные свалки обнаружились в Шиловском и Спасском районах.

Очередные несанкционированные свалки обнаружились в Шиловском и Спасском районах.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, проведя проверки по обращениям граждан, выявила две несанкционированные свалки. По информации с интернет-странички ведомства от 23 ноября, одна из них в Шиловском районе, другая - в Спасском.

Скопление различных отходов (строительных, древесных, металлических) в Шиловском районе расположено на улице Центральная села Борок. В этом случае прокуратура внесла представление главе районной администрации Владимиру Луканцову.

В Спасском районе стихийную свалку устроили на землях лесного фонда у села Городковичи. Соответственно представление, прокуратура внесла руководителю ГКУ РО «Спасское лесничество». В открытых источниках им значится Артур Дубовых.