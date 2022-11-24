Главе Шиловского района прокуратура внесла представление за стихийную свалку

Очередные несанкционированные свалки обнаружились в Шиловском и Спасском районах.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, проведя проверки по обращениям граждан, выявила две несанкционированные свалки. По информации с интернет-странички ведомства от 23 ноября, одна из них в Шиловском районе, другая - в Спасском.

Скопление различных отходов (строительных, древесных, металлических) в Шиловском районе расположено на улице Центральная села Борок. В этом случае прокуратура внесла представление главе районной администрации Владимиру Луканцову.

В Спасском районе стихийную свалку устроили на землях лесного фонда у села Городковичи. Соответственно представление, прокуратура внесла руководителю ГКУ РО «Спасское лесничество». В открытых источниках им значится Артур Дубовых.