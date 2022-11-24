Длина, глубина и ширина. Для рязанцев открыли курсы по рытью окопов.

В Рязанской области по частной инициативе одного из страйкбольных клубов открыли курс молодого бойца, сообщает ТКР. Главный навык, который получают желающие, правильное рытье окопов.

«Появилась информация, что у нас недостаточный уровень подготовки мобилизованных, поэтому в частном порядке решили компенсировать этот пробел. Сначала теория - длина, глубина и ширина траншеи. А также, как быстрее выкопать и обустроить одиночные окопы», - говорит один из инициаторов.

По его словам, рытье окопов – это опыт, который лучше получить сейчас, в мирной жизни, чем набивать шишки в зоне СВО.

15 ноября стало известно, что частичная мобилизация в Рязанской области завершена (читать подробнее).

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