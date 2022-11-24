Приговор в отношении заведующей касимовским детсадом вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в законную силу приговор в отношении заведующей одного из детских садов Касимовского района, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Женщину обвиняли в служебном подлоге.

Следователи Касимовского МСО и суд установили, что с октября 2018 года по март 2022 года заведующая издавала приказы, согласно которым ее знакомых в разное время якобы работали сторожем, дворником, машинистом по стирке белья и кухонным работником в детсаду.

Заработную плату, начисленную фиктивным работникам, получали другие сотрудники детсада, которые фактически выполняли всю работу. А фиктивным работникам начислялся пенсионный стаж, выплачивались страховые взносы для обязательного пенсионного страхования.

Суд признал заведующую виновной и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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