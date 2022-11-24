Паломники из Рязани устроили дебош в гостевом доме у Дивеевского монастыря.

Паломники из Рязани устроили дебош в гостевом доме у Дивеевского монастыря (село Дивеево, Нижегородская область). Как сообщила администратор гостиницы порталу ya62.ru, это случилось в ночь с 12 на 13 ноября.

Группа из 28 человек, причем в возрасте 50 лет и выше, прибыла в 22:00. Все гости к этому времени отдыхали, в коридорах и номера было тихо. Пока не приехали, опоздав на три часа, рязанцы.

«Рязанцы зашли в холл громко, никакой дисциплины от их руководителя, как в других группах, я не увидела. Все очень громко говорили, на повышенных тонах. По людям было видно, что они все в нетрезвом состоянии», - рассказывает администратор.

Сотрудница пошла навстречу новым гостям, разрешила воспользоваться кухней до 23:00 и попросила их соблюдать тишину, но, по ее словам, группа устроила шумную гулянку с распитием спиртного.

«В 23:30 я пошла на кухню и сказала, что пора закругляться. Меня встретили в штыки, сказали: «Пошла вон отсюда!». Хождение, курение и хлопанье дверьми продолжалось да часу ночи», - вспоминает женщина.

Пьяные постояльцы устроили шумную ночную гулянку с алкоголем, мешая спать другим гостям.

Затем проблема возникла с входной дверью одного из номеров. Администратор утверждает, что, поднявшись, увидела согнутый напополам ключ в замке, который невозможно вытащить. Она сообщила гостям, что переселить их возможно в трехместный номер, но только с доплатой. Тогда на нее якобы посыпались оскорбления, а дверь «начали окончательно доламывать». Угомонились дебоширы лишь в 2 часа ночи.

«Утром наши гости не из группы пришли на кухню в 6:30 утра, чтобы попить кофе и ужаснулись увиденному. По всей кухне стояли пакеты с отходами от еды, бутылки из-под алкоголя. Столы сдвинуты, одна грязь кругом», - цитируют администратора коллеги.