На улице Почтовой в Рязани внедрят дизайн-код и отрегулируют вид летних веранд

23 ноября на совещании сообщили, что на улице Почтовой внедрят недавно утвержденный дизайн-код и отрегулируют внешний вид летних веранд. Фото: администрация Рязани.

23 ноября в администрации Рязани прошло совещания, где обсуждались перспективы развития улицы Почтовой. Приглашены были представители госинспекции по охране объектов культурного наследия, чиновники мэрии, руководители работающих на «Рязанском Арбате» заведений.

Представительница управления градостроительства и архитектуры Екатерина Фадеева (главный художник) доложила, что на улице Почтовой внедрят недавно утвержденный дизайн-код. Это, по ее словам, «упрощает для предпринимателей процедуру регистрации вывесок и рекламных конструкций, а также помогает очистить город от визуального шума».

Почтовой как одной из главных туристических улиц уделят особое внимание.

«С фасадов зданий пропадут яркие и разномастные вывески, баннеры, перекрывающие элементы архитектуры исторических домов, а также кондиционеры», - передает пресс-служба горадминистрации.

Отрегулировать хотят и внешний вид летних веранд. До владельцев заведений донесли «основные правила из размещения в будущем году». В мэрии отмечают, что летние веранды планируется оформить в едином стиле. Они должны будут гармонировать с объектами культурного наследия.

Замначальника управления культуры Марина Лушина, в свою очередь, рассказала о ближайших проектах улицы Почтовой: экскурсионных флеш-мобах, выставках, кинопоказах, вернисаж.

«В планах – разработка и запуск проекта «Рязанский почтальон» и открытие частных музеев», - говорится в релизе по итогам совещания.