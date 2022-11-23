Рязоблдума рассмотрела бюджет Территориального фонда медстрахования в первом чтении.

23 ноября на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. С докладом перед парламентариями выступила директор Фонда Елена Манухина.

«Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, бездефицитен. Запланированные доходы фонда на 2023 год превышают объемы текущего года более чем на 10% и составят 17,4 млрд рублей», - отметила Елена Манухина.

По ее словам, на 2024-2025 годы также заложен рост доходов ТФОМС. Это обусловлено увеличением основного источника доходов — субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС. Так, субвенции федерального Фонда ОМС для Рязанской области по сравнению с текущим годом в 2023-м увеличатся на 10,2%, а в плановом периоде - на 7,2% и 5,5% к предыдущему периоду соответственно.

Как доложила депутатам Елена Манухина, при формировании бюджета ТФОМС учитывалось прогнозируемое поступление средств за лечение в Рязанской области жителей, застрахованных в других регионах. В 2023 году по данному направлению запланировано 377,4 млн рублей.

Региональным парламентом законопроект принят в первом чтении. Далее комитет Рязоблдумы по бюджету и налогам будет работать над поправками в документ, если таковые понадобятся.