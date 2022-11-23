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НовостиОбщество23 ноября 2022 15:23

«Просто случилась печалька». В Рязани куча снега с надземного перехода рухнула на проезжавший автомобиль

Куча снега с надземного пешеходного перехода рухнула на автомобиль в Рязани
Источник:kp.ru
Снег упал на машину, когда она проезжала под надземным переходом.

Снег упал на машину, когда она проезжала под надземным переходом.

В Рязани снег с надземного пешеходного перехода рухнул прямо на двигавшийся автомобиль. Инцидент случился на Московском шоссе, а видеокадры момента падения в среду, 23 ноября, очевидец, пожелавший остаться анонимным, опубликовал в группе «Подслушано у водителей Рязани».

- Просто случилась печалька. Следовал по дороге Московского шоссе, и с пешеходного перехода упала глыба снега точно в лобовое стекло, - написал автор видео.

На кадрах видно, что снежная куча падает на машину в тот момент, когда та проезжает под одним из надземных переходов. Учитывая, что погода в Рязани довольно сырая, снег уже успел набрать влаги и отяжелеть.

Пострадавший водитель сообщил, что после происшествия вызвал сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали последствия, а также поинтересовался, кому принадлежит переход и реально ли возместить ущерб.