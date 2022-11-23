Златой день. В Рязанской области депутат родила восьмую дочь

Депутат из рязанской глубинки Наталия Параскив родила восьмую дочку. Назвали Златой. Фото: личная страница Наталии Параскив.

23 ноября в Пителинском районе зарегистрировали рождение восьмой дочки в семье Наталии и Василия Параскив. Девочку назвали Златой, сообщает территориальное отделение ЗАГС.

«Поздравляем счастливых родителей и сестренок Златы с пополнением в семье», - говорится в сообщении.

Семья Параскив хорошо известна в Пителинском районе, глава семьи Василий - неоднократно признавался хозяином лучшего подсобного хозяйства, а его супруга Наталия ведет активную общественную жизнь, являясь депутатом Ермо-Николаевского сельского поселения Пителинского района.

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