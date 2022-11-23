CONCORD ORCHESTRA, объединяющий страны через музыку, выступит в Рязани 9 декабря

Нынешние обстоятельства побуждают искать выход в искусстве. Чтобы зарядиться позитивом, зрители приходят на выступления артистов послушать красивую музыку и посмотреть яркое шоу.

CONCORD ORCHESTRA — это танцующий симфонический оркестр. Музыканты нашли способ путешествовать по разным странам, не покидая свой родной регион. Как говорят сами артисты оркестра: «На наш взгляд сейчас важно поддержать моральный дух и настроение людей».

Афиша концерта.

9 декабря 2022 года в 19:00 в Рязани на сцене МКЦ состоится новое симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA. По сюжету музыканты оркестра путешествуют по разным странам в поисках самой красивой мелодии и находят ее вместе со зрителями в конце шоу. Это фантазия на тему истории, визуального и эмоционального восприятия музыкальных культур разных стран. Всего будет представлено 19 стран, включая Россию.

Алексей Богданов, продюсер и директор CONCORD ORCHESTRA: «Мы создаем новый формат шоу. Уникальность оркестра в объединении в единое пространство симфонической рок-музыки и танца. Цель нашего шоу и клипа «Рождение мира» показать красоту музыкальных традиций разных народов. Мы возвращаемся к истокам, где историческое наследие вдохновляет и объединяет людей на земле».

Новый клип — это своеобразный приквел к симфоническому рок-шоу, в котором рассказано начало истории «Рождения мира». Продолжение ожидает зрителей непосредственно на концерте CONCORD ORCHESTRA. А сейчас — самое время познакомиться с новым миром и стать на шаг ближе к разгадке тайн музыкальных культур!