Дело рязанского грабителя-педофила передали в суд. Преступления злодея

Дело рязанского грабителя-педофила передали в суд. Фото: Александра БУДАЕВА

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего рязанца. Его обвиняют в двух покушениях – на грабеж и изнасилование несовершеннолетней, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Московского МСО установили, что вечером 21 октября 2021 года пьяный ранее судимый мужчина увидел одинокую девушку. Он ударил ее несколько раз в голову, пытаясь забрать сумку. Но потерпевшая активно сопротивлялась, и грабитель сбежал.

В тот же вечер он напал на девочку-подростка, и пытался ее изнасиловать. На крики ребенка прибежала супружеская пара, которая возвращалась из магазина. Мужчине вновь пришлось бежать.

Личность нападавшего вскоре установили, а еще через некоторое время задержали.

В ближайшее время начнутся суды, где все преступления злодея рассмотрят по существу.

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