Поддельное сливочное масло выявили специалисты Россельхознадзора в Рязанской области

В Рязанской области выявили фальсифицированное сливочное масло. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Россельхознадзора выявили в Рязанской области сливочное масло с признаками подделки. Потенциально опасный продукт питания поставляли в одно из лечебных учреждений региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Сомнения в качестве масла у специалистов возникли еще по результатам анализа системы «Меркурий», поскольку объемы выпущенной продукции значительно превышали количество сырья, которое использовали для ее изготовления. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, эксперты взяли образец и отправили его в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты исследования показали, что молочный продукт содержит жиры растительного происхождения и консерванты в нарушение всех технических регламентов. Примечательно, что сомнительное масло, произведенное нижегородским предприятием, привез в медцентр рязанский поставщик ООО «Альфа» в рамках госконтракта.

- Поставка фальсифицированного сливочного масла означает, что речь идет о неизвестном товаре без определенных гарантий качества и безопасности. Употребление такой продукции создает непосредственную угрозу причинения вреда здоровью, - говорится в сообщении ведомства.

Информацию о фальсификате в социальном учреждении ведомство направило в правоохранительные органы.