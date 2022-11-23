Чиновники минстроя возьмут под патронаж строительный колледж Рязани.

Региональное министерство строительного комплекса возьмет под патронаж рязанский строительный колледж. Такое поручение дал чиновникам губернатор Павел Малков.

23 ноября глава региона посетил мастерские в двух колледжах – железнодорожном и строительном. По его словам, выпускники учебных заведений должны быть востребованы на рынке труда.

«Для этого необходимо активнее выстраивать связь с потенциальными работодателями. Я уже поручил региональному минстрою взять под патронаж строительный колледж», - сказал Малков.

Что касается железнодорожного колледжа, то там все активно развивается при поддержке РЖД.

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