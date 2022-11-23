Рязоблдума лишила слова депутата Малюгина, сказавшего «антисоциальный комитет»

Рязоблдума 23 ноября лишила слова депутата Малюгина, назвавшего комитет по социальным вопросам «антисоциальным».

23 ноября Рязанская областная Дума рассмотрела вопрос о нарушении Кодекса депутатской этики одним из парламентариев - Виктором Малюгиным. Комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике (председатель — Игорь Мурог) счел оскорбительными высказывание члена фракции КПРФ двухмесячной давности. Тогда, на заседании 28 сентября, Малюгин назвал комитет по социальным вопросам «антисоциальным».

Зачитывая проект решения, Игорь Мурог сослался на мнение «специалиста Рязоблдумы в области лингвистики» о том, что высказывание «антисоциальный комитет» формирует отрицательное общественное мнение о комитете по социальным вопросам и о его членах.

Сам Виктор Малюгин отказался принести публичные извинения, поэтому большинством голосов его лишили слова на одно заседание, которое, собственно, и проходит 23 ноября.

Малюгин пояснял, что его слова касались решения комитета по социальным вопросам, отклонившего законопроект о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам (вносился ЛДПР для последующего направления в Госдуму РФ).