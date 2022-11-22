Ушел рыбачить и не вернулся. Тело местного жителя достали из реки Шумка в Рязанском районе

Утонувший в Рязанском районе мужчина оказался рыбаком. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Очередной трагический случай на воде произошел в Рязанской области. Днем 22 ноября дежурная смена спасателей достала тело мужчины 1949 года рождения из реки Шумка под Рязанью, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Погибший оказался рыбаком. Следователи установили, что накануне, 21 ноября, местный житель отправился рыбачить, но домой не вернулся. Обеспокоенные родные обратились в полицию. В результате поисковых мероприятий выяснилось, что пропавший мужчина утонул.

- Следственное управление напоминает, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности, - говорится в сообщении ведомства.

По факту смерти рязанца СУ СКР ведет доследственную проверку. Место происшествия уже осмотрели, назначены дополнительные экспертизы и устанавливаются все обстоятельства трагедии.