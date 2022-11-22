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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:25

«Семье из четырех человек – 6 миллионов рублей». Жителям Херсона, переехавшим в Рязанскую область, выплатят деньги на покупку жилья

Жителям Херсона, пожелавшим переехать в Рязанскую область, выплатят деньги на покупку жилья
Источник:kp.ru
Жителям Херсона, пожелавшим переехать в Рязанскую область, помогут с покупкой жилья.

Жителям Херсона, пожелавшим переехать в Рязанскую область, помогут с покупкой жилья.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям, вынужденно покинувшим Херсон и часть Херсонской области и пожелавшим переехать в Рязанскую область, помогут приобрести жилье и обустроиться. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила министр труда и соцзащиты Наталья Суворова. Соответствующий проект постановления приняли на очередном заседании регионального правительства.

- Размер социальной выплаты на приобретение жилья будет рассчитываться исходя из установленных нормативов, а также из стоимости одного квадратного метра. Например, на семью из четырех человек, в среднем, выплата составит порядка 6 млн рублей на покупку квартиры, - сказала Суворова.

Помимо выплаты на жилье, каждый переехавший в Рязанскую область херсонец получит по 100 тысяч рублей на приобретение имущества. Суворова особо подчеркнула, что деньги людям будут выплачиваться исключительно из федерального бюджета, в частности, из Фонда развития территорий.