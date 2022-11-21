Рязанский минздрав прокомментировал сообщения о смерти детей от менингита

Для установления причины смерти ребенка в Рязани проведут вирусологическое исследование.

В Рязанской области фиксируются случаи менингококовой инфекции, но ни одного летального случая пока не подтверждено. Об этом в комментарии «МедиаРязани» заявил замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Со слов чиновника издание сообщает, что в Рязани есть один случай смерти ребенка, но для установления его причины в Москве проведут вирусологическое исследование.

«Менингитом болеют, смертельный случай не подтвержден», - заявил Хоминец.

Также издание приводит слова министра образования Ольги Щетинкиной о то, что карантин из-за менингококовой инфекции ни в одной школе Рязани не вводился.