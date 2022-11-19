В Рязани завершилась покраска павильонов Торгового городка

Фото: соцсети.

18 ноября в официальной группе проекта «Торговый городок» в Рязани в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что завершен очередной строительный этап – покраска павильонов.

В настоящее время продолжается монтаж водосточной системы и отливов, ведется укладка входной группы в технике тераццо – бесшовный мозаичный пол из натуральных материалов.

Напомним, что Торговый городок появился в Рязани в 1955 году, как комплекс областной выставки достижений народного хозяйства. В 2020 году принято решение о восстановление ансамбля, в 2021 году начались первые работы.