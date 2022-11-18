Индийцы намерены построить завод по переработке молока в Рязанской области

Индийцы намерены построить завод по производству молочных продуктов в Рязанской области.

В Александро-Невском районе Рязанской области инвесторы из Индии намерены построить завод по производству молока и молочных продуктов. Первую очередь проекта планируется запустить уже в 2024 году, сообщает региональное правительство.

В первую очередь входит предприятие с мощностью переработки 100 тонн в сутки. На выходе - молоко, в том числе сухое и сгущенное, и кисломолочная продукция.

В дальнейшем планируется выпускать детское питание и косметику на основе молока, увеличив объем переработки вдвое. Намеченный срок — 2027 год.

Соглашение о сотрудничестве 18 ноября с Правительством Рязанской области от лица инвесторов подписывал Субрата Бхаттачарййа. Его представляют как учредителя ООО «НЭК Несторе Индастриз Прайват Лимитед». КП-Рязань такой компании найти не удалось, но в поселке Александро-Невский в августе 2022 года зарегистрировано ООО «НЭК Несторс Дэйри Прайват Лимитед», где одним из учредителей является как раз Субрата Бхаттачарййа, а двумя другими - Езунг Ананди и Джалан Прашант.

Регион представлял губернатор Павел Малков:

«Наша позиция – как можно больше молока должно перерабатываться в пределах Рязанской области. Для нас это также серьезный курс по развитию территорий, новые рабочие места и поступления в бюджет», - сказал он.

«Мы действительно намерены инвестировать в Рязанскую область не только с нашим проектом, но и с другими партнерами. Мы сейчас обсуждаем вложения в другие проекты. Это вполне продуманное решение с нашей стороны, потому что мы встретили всестороннюю поддержку», - отметил Субрата Бхаттачарййа.