На окраине Рязани вспыхнул и сгорел автобус №10.

Утром 18 ноября на улице Семчинской в Рязани загорелся автобус №10. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 10:06. Но в 10:23 пожарные локализовали огонь, а спустя четыре минуты ликвидировали.

Боролись с огнем десять человек и две единицы техники.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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