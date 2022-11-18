На окраине Рязани вспыхнул и сгорел автобус №10.
Утром 18 ноября на улице Семчинской в Рязани загорелся автобус №10. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 10:06. Но в 10:23 пожарные локализовали огонь, а спустя четыре минуты ликвидировали.
Боролись с огнем десять человек и две единицы техники.
«По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
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