Здание бывшего училища связи в Рязани, горевшее в апреле, подожгли.

Здание бывшего училища связи в Рязани подожгли. Об этом в интервью «РВ» рассказал начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков.

«Первый мой пожар на рязанской земле произошел в неэксплуатируемом здании бывшего училища связи. Огонь туда был внесен извне», - сказал Жуков.

По словам главы ведомства, поджигателя пока определить не удалось.

«Мы боролись с пожаром почти сутки. В тушении участвовал весь гарнизон Рязани», - отметил полковник внутренней службы.

Здание бывшего Рязанского училища связи (Рязань, улица Каширина, 5) загорелось днем 1 апреля 2022 года. Огонь охватил четвертый этаж и чердачные помещения исторического здания (читать подробнее).

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