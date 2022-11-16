Нового главу рязанского минтранса Павла Супруна представил губернатор

16 ноября губернатор представил нового министра транспорта и автодорог Рязанской области Павла Супруна.

Губернатор Павел Малков представил нового министра транспорта и автодорог Рязанской области Павла Супруна. Первое заседание с участием назначенца состоялось 16 ноября.

«Большой опыт в сфере дорожного хозяйства, транспорта, капстроительства в разных регионах страны. Везде добивался достойных результатов. Надеюсь на высокую эффективность работы», - сказал Малков о Супруне.

Глава региона отметил, что предстоит реализовать стратегические проекты, такие как строительство моста через Оку и Южного обхода Рязани, и упомянул недавнюю встречу с руководителем Росавтора Романом Новиковым.

«Поддержка по всем направлениям у нас есть. Сейчас нужно обеспечить системную, ответственную работу» - высказался Малков.