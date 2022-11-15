Губернатор Малков: Частичная мобилизация в Рязанской области завершена.
В Рязанской области завершилась частичная мобилизация. Об этом в программе «Открытый разговор» на ТКР сообщил губернатор Павел Малков.
- Мы работаем строго с указанием президента. Были определенные мероприятия и сроки на их выполнение. Мы эти мероприятия, поручения выполнили. Сейчас срок частичной мобилизации в Рязанской области завершен, - сказал Малков.
По словам главы региона, в настоящее время в области проходит только осенний призыв.
- Конечно, к частичной мобилизации или участию в зоне СВО, призыв никакого отношения не имеет, - подчеркнул губернатор.
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