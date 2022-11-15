Пьяного скутериста, бежавшего от полиции, задержали в центре Рязани.

Полицейские задержали в центре Рязани пьяного скутериста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники ППС увидели двигающийся скутер на улице Татарской, водитель и пассажир которого были без защитных шлемов. Полицейские поехали за ними, и когда скутер припарковался, тоже остановились, чтобы проверить документы.

При виде полицейских водитель бросил скутер и попытался бежать в сторону сквера Дворца молодежи, где его и задержали.

Выяснилось, что у 30-летнего рязанца не было водительского удостоверения и документов на скутер, а алкотестер показал, что в его организме 0,685 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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