Рязаньстат: сильнее всего в октябре подорожали яйца

Рязаньстат опубликовал индексы потребительских цен в октябре 2022 года. Сильнее всего подорожали яйца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязаньстат опубликовал индексы потребительских цен в октябре 2022 года. Если верить этим данным, сильнее всего в октябре подорожали куриные яйца — на 11,05%. Следом идут плодоовощная продукция (+2,39%) и макаронные изделия (+2,41%).

По целому ряду позиций госорган в сравнении с сентябрем насчитал снижение цены. Среди таких товаров оказался сахар, который якобы в среднем подешевел на 5,91%. Также Рязаньстат фиксировал удешевление крупы и бобовых (-4,39%), телерадиотоваров (-3,95%), стройматериалов (-2,45%) и даже... услуг зарубежного туризма (-3,59%).

Последнее, надо полагать, означает вовсе не фактическое снижение цен, а отказ рязанцев от дорогостоящих поездок. Ведь если брать динамику за текущий год (в сравнении с декабрем 2021-го), услуги зарубежного туризма подорожали почти вдвое.

Другими самыми возросшими в цене за 10 месяцев товарами и услугами, по версии Рязаньстата, стали моющие и чистящие средства (+33,13%), услуги страхования (+31,29%), легковые автомобили (+23,13%).