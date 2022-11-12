Рязанские активисты нашли способ увеличить скорость и надежность троллейбусов

В Рязани предложили способ повысить скорость троллейбусов.

В Рязани предложили способ решения проблемы медлительности и ненадежности троллейбусов. Чтобы городской электротранспорт не задерживал движение на улицах и стал привлекательным средством передвижения, активисты предлагают полностью заменить контактную сеть, а вместе с ней – и скоростные спецчасти. Об этом сообщает группа «Рязань: о городской среде».

По словам активистов, специальные элементы, с помощью которых троллейбусные провода развешаны на улицах, соединяются и пересекаются, были разработаны около 70 лет назад и уже неактуальны. Крепления такого рода современные и не только машины проезжают со скоростью не более 20 километров в час, а при проезде так называемых стрелок скорость и вовсе падает до 5 – 10 километров. Ситуацию усугубляет и древняя контактная сеть, которая обновляется очень редко, а рвется – все чаще.

- Сейчас, когда ведется обсуждение бюджетов Рязани и Рязанской области на 2023 год, самое время добиваться включения в них расходов на обновление контактной сети и ускорение троллейбуса, - говорится в посте.

Активисты предлагают заменить спецчасти для контактной сети элементами отечественного производства. По их мнению, новые крепления менее громоздкие, не так бросаются в глаза и вполне смогут решить проблему медлительности троллейбусов.