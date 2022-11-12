На трассе под Рязанью Volkswagen Polo улетел в кювет и опрокинулся

В Рязанском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

В пятницу, 11 ноября, под Рязанью в ДТП попал автомобиль Volkswagen Polo. Все случилось в Рязанском районе на трассе между деревней Кельцы и поселком Передельцы. Фото с места аварии очевидцы прислали в группу RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ. Судя по снимкам, иномарка на ходу съехала в кювет и опрокинулась.

- Никто не пострадал, все живы здоровы. Не гоняйте там, повороты опасные! – написала автор фото.

Что стало причиной опрокидывания автомобиля, выясняется. Официальные комментарии от дорожной полиции пока не поступали.