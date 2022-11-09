Депутаты рязанского парламента обсудили меры обеспечения учреждений врачами и учителями

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников отвечает на вопросы депутатов областной Думы.

9 ноября в рамках правительственного часа на тему «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения и образования Рязанской области», который прошел в Рязанской областной Думе, депутатам свои доклады представили министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Олег Сулица. Также был приглашен ректор РязГМУ Роман Калинин.

Особое внимание во время обсуждения было уделено мерам поддержки врачей и педагогов. В частности, было отмечено, что по программе «Земский учитель» выплаты получили 59 учителей, по программе Земский доктор – 169 врачей. Программой «Земский фельдшер» в свою очередь воспользовались 40 медицинских работников среднего звена.

В 2022 году введена новая мера поддержки специалистов. Для тех, кто впервые прибыл на работу в госучреждения введена единовременная выплата 100 000 рублей врачам и 50 000 рублей среднему медперсоналу за каждый полный отработанный год в течение пяти лет. Также медработникам предоставляются бесплатные земельные участки под застройку. Действуют и другие меры поддержки.

- Проблему оттока кадров по-прежнему для нас актуальна, - констатировал министр здравоохранения Александр Пшенников. – Основная потребность, о которой мы сейчас говорим, точечная, адресная подготовка целевика любой специальности. Под каждого целевика должны готовиться меры социальной поддержки, будущему специалисту должны быть даны гарантии социального лифта и социального сервиса.

У депутата Дмитрия Боронтова возник к министру вопрос:

- Мы сейчас строим и открываем на селе новые ФАПЫ, а будут ли они обеспечены кадрами?

– В 2023 году мы планируем запустить 15 ФАПов, – ответил Александр Сергеевич. –У нас есть четкое понимание того, кто туда поедет. На выпуск 2023 года готовится большой пул специалистов со средним профессиональным образованием, которые проходят обучение в рамках целевого приема.

Председатель комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям Сергей Гришков попросил оценить эффективность решения, в соответствии с которым программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь могут воспользоваться не только переехавшие из другой местности специалисты, но и те медработники, которые вернулись по окончании учебы в родные города и поселки.

- В этом году этой мерой воспользовались 28 выпускников, в следующем их количество вырастет, - ответил глава ведомства.

Вопрос, касающийся системы образования, задал заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев. Он поинтересовался у Ольги Щетинкиной, существует ли уже понимание того как в школах будет проводиться занятия по курсу начальной военной подготовке.

– Вопросы переподготовки преподавателей ОБЖ планируется решить через Рязанский институт развития образования с привлечением внешних специалистов для проведения специальных курсов. Кроме того, к этой работе подключится РГУ. Как только появится программа по этому курсу, начнется подготовка программ переобучения, – ответила министр.

Министр отметила, что в настоящее время в школах региона практикуется ранняя профориентация детей.

Заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Татьяна Баринова подняла вопрос профориентации. Она спросила, стоит ли возвращаться к такой форме работы как «Школа будущего учителя». Ольга Щетинкина ответила, что профориентационная работа ведется на системной основе. В настоящее время в школах региона практикуется ранняя профориентация с 7-го класса, осуществляется вожатская практика, волонтерская педагогическая деятельность, с 1 сентября текущего года работают классы психолого-педагогической направленности.

– Для учащихся 10-х-11-х классов в рамках внеурочной деятельности выделен один час еженедельно для проведения профориентационной работы. Профориентация ведется не только с учащимися, которые могут в дальнейшем стать педагогами, но и по другим направлениям, – добавила Ольга Щетинкина.

По итогам правительственного часа будет подготовлено постановление. Его депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.