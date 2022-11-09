Рязанская область метит в госпрограммы по развитию электротранспорта и строительству путепроводов

Рязанская область нацелена на участие в госпрограммах по развитию электротранспорта и строительству путепроводов. Они обсуждались на комитете Госдумы РФ по транспорту.

Рязанская область претендует на включение в федеральные программы по развитию электротранспорта и строительству путепроводов. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов, приняв участие в заседании комитета Госдумы РФ по транспорту.

По программе «Развитие городского наземного общественного электрического транспорта» в 2023 году регионам выделят 93 млрд рублей. Эти средства могут пойти как на закупку техники, так и на модернизацию инфраструктуры. По словам Бранова, посодействовать региону в получении финансирования пообещал председатель означенного комитета Евгений Москвичев.

Высказался вице-губернатор и о федеральном проекте «Мосты и путепроводы», действующем уже несколько лет, но без участия Рязанской области:

«Он позволяет строить новые путепроводы в местах одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автодорог. Наша область ранее оставалась за бортом этого проекта, притом что рязанское направление – самое загруженное в стране в части железнодорожных перевозок», - заметил Бранов.

По его словам, чтобы получить финансирование, в Рязанской области в ближайшее время определят самые проблемные железнодорожные переезды и начнут готовить проект для участия в федеральном проекте.