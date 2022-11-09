Из-за неработающих светофоров на пл. Победы в центре Рязани сбили человека

Из-за неработающих светофоров на пл. Победы в центре Рязани «Лада» сбила человека. Двое мужчин оттаскивают пострадавшего с дороги.
Рано утром 9 ноября на Первомайском проспекте в центре Рязани сбили человека. Об это КП-Рязань сообщил очевидец.
«Я хотел сфотографировать неработающий светофор, но в этот момент услышал сильный удар. Прямо на пешеходном переходе остановилась легковушка, перед ней лежал человек», - говорит рязанец.
По словам очевидца, ДТП случилось в 06:18. Двое мужчин подняли пострадавшего и оттащили на ближайшую скамейку на площади Победы.
«Была суета, пешехода больше не видел, легковушка уехала, возможно, увезла человека с собой. Надеюсь, в больницу».
Подробности ДТП уточняются.
Отметим, что по состоянию на 07:16, светофоры на Первомайском проспекте по-прежнеу не работают, регулировщика нет.
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