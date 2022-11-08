«Приготовь простынь и тапочки». Курьер мошенников выманил у рязанки 100 тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанские полицейские задержали многократно судимого жителя Нижегородской области. Его подозревают в мошенничестве.
По данным регионального УМВД, в полицию обратилась 72-летняя жительница деревни Лощинино Касимовского района. Пенсионерка рассказала, что у нее похитили крупную сумму денег.
Как установили оперативники, потерпевшей позвонила женщина, представилась ее подругой, и заявила, что спровоцировала ДТП. Сразу после этого «знакомая» передала трубку якобы следователю. Мужчина убедил пожилую женщину быстрее собрать, так как только это позволит исправить ситуацию – не возбуждать уголовное дело. Кроме того, «следователь», для придания эмоциональной окраски свои словам, попросил пенсионерку приготовить простыню и тапочки, потому что «подруга» с травмами находится в больнице. Мужчина предупредил, что за деньгами приедет его знакомый.
Вскоре пенсионерка передала прибывшему курьеру все имевшиеся у нее деньги – 100 тысяч рублей.
Когда пришла женщина пришла в себя, созвонилась со своими знакомыми, то поняла, что ее обманули.
Оперативники быстро установили, что к заявительнице приезжал 36-летний житель Нижегородской области. Ранее он семь раз был судим за грабежи и разбои.
Известно, что мужчина только в апреле в очередной раз освободился из колонии и стал работать на телефонных мошенников. Его новая криминальная должность - курьер по сбору денег с обманутых граждан.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а полиция ищет других фигурантов дела.
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