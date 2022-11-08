Онкодиспансер пригласил рязанцев на акцию по выявлению рака кожи

Онкодиспансер пригласил рязанцев на акцию по раннему выявлению рака кожи. Фото: google.ru

В Рязанском онкологическом диспансере 12 ноября в рамках проекта «Выходной здоровья» проведут День раннего выявления рака кожи. С 9:00 до 14:00 в корпусе на улице Дзержинского, 11 онкологи ждут на прием жителей Рязани старше 18 лет.

«Цель данного проекта - скрининг и выявление онкологических болезней на ранних стадиях», - сообщает администрация медучреждения.

Дабы избежать очередей и большого скопления людей, принимать специалисты будут только по предварительной записи. Чтобы записаться, нужно позвонить по номеру 8(920)961-04-41 с 9:00 до 15:00, указав ФИО, СНИЛС и номер телефона. При этом количество мест ограничено: участие в акции смогут принять не больше 80 человек.

Посетить врача-онколога рекомендуют в нескольких случаях. Например, если родинка поменяла цвет, часто травмируется, кровоточит, начала быстро и несимметрично расти или с нее начали выпадать волосы. Также сигналом могут послужить любые новообразования непривычного вида и длительно незаживающие раны.