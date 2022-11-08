Смена имени, фамилии и отчества. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГС Рязанской области рассказал, что нужно делать жителям региона, которые решили сменить не только имя и фамилию, но и отчество.

Для официальной смены имени, фамилии и отчества, в ЗАГС необходимо подать заявление, а также следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- свидетельство о заключении брака (если состоите);

- свидетельство о расторжении брака (если хотите вернуть добрачную фамилию);

- свидетельство о рождении каждого из несовершеннолетних.

Если человеку нет еще 18 лет, но он хочет поменять ФИО, то ему необходимо согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя. Если согласия нет, тогда только решение суда.

Если ребенку нет еще 14 лет, то поменять ему имя или фамилию можно только по совместной просьбе его родителей с согласия органа опеки.

«После выдачи свидетельства о перемени ФИО прежние документы становятся недействительными. Их необходимо заменить», - говорится в сообщении.

Регистрируют смену имени, фамилии и отчества и выдают соответствующее свидетельство в месячный срок. В случае уважительных причин этот срок могут продлить до двух месяцев.

Государственная пошлина за перемену имени составляет 1600 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!