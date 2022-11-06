«Мой пес Блэк смог загнать зверька». На берегу Вожи под Рязанью заметили дикую норку. Видео: Ирина Самарина.

Под Рязанью заметили дикую норку. Все произошло 4 ноября на берегу реки Вожи в Рыбновском районе.

Местная жительница Ирина Самарина давно заметила, что на берегу реки живет семейство норок.

«Они шустрые, при любой опасности прячутся. Но в этот раз повезло, у меня была с собой камера, а мой пес Блэк загнал зверька на упавшее в воду дерево», – цитирует женщину «Пресса».

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