На пожаре в Рязани в ночь на 6 ноября пострадал один человек.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В ночь на 6 ноября в Рязани произошел серьезный пожар. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании поступило диспетчере в 00:55 минут – горел одноэтажный кирпичный дом. Площадь пожара составила шесть кв. метров.
На какой улице произошел пожар, в ведомстве решили не сообщать, но указали, что дом был «электрифицирован, газифицирован».
В результате происшествия пострадал один человек.
В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также причиненный ущерб.
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