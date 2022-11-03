Небольшие осадки и хмурое небо ожидают Рязанскую область 4 ноября

Пятница, 4 ноября, в Рязанской области будет серой и сырой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничная пятница, 4 ноября, в Рязанской области будет хмурой, с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал Рязанский филиал Росгидромета.

Причиной серого неба станет холодная тыловая часть циклона, которая не позволит солнцу выглянуть из облаков и хотя бы немного прогреть воздух. Ближайшей ночью в регионе температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем ожидается всего до плюс 4 по Цельсию. В Рязани столбики термометров под утро покажут 0…-2, днем, увы, ненамного теплее – 0…+2.

Из-за перехода температуры от заморозков к оттепели в Рязани и области в пятницу будет скользко. Ветер в течение дня северо-западный с переходом на северный, 4 – 9 метров в секунду.

По прогнозам специалистов метеоцентра «Фобос», погода в выходные в центре страны, куда входит и Рязанская область, существенно не изменится. Столбики термометров будут показывать около 0 градусов. Потепление же вероятно придет в начале следующей недели. Ночью будет уже до +5 градусов, днем +3…+8.