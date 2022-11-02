Порядка 600 срочников призовут из Рязанской области до 31 декабря

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года из Рязанской области призовут в армию порядка 600 рязанцев.

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года из Рязанской области призовут в армию порядка 600 солдат-срочников. Об этом сообщили в группе, где официально публикуются новости от губернатора и правительства.

По словам военного комиссара региона Олега Серкеза, в укороченные сроки осенний призыв проходит в связи с октябрьскими мероприятиями по частичной мобилизации.

«В остальном СВО никак не повлияет на организацию призывной кампании - она проходит в штатном режиме и находится на контроле у губернатора области», - сказано в публикации.

Одновременно военком подчеркнул, что отправлять в зону боевых действий солдат-срочников не будут.