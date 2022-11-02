Житель Москвы получил 10,5 лет колонии за жестокое убийство жены в Скопинском районе

Житель Москвы проведет 10,5 лет за решеткой за убийство жены в Скопинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель столицы получил 10,5 лет лишения свободы за жестокое убийство жены. Пара поссорилась на фоне распития спиртных напитков, и муж, схватив то, что было под рукой, набросился на жену, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Все случилось в праздничный день 1 мая 2020 года в одном из дачных домов в селе Победное Скопинского района. Мужчина, будучи изрядно пьяным, затеял ссору с супругой. В ходе конфликта он начал избивать женщину сначала деревянной тростью, а после – сковородой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В отношении мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России. Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Отбывать наказание житель Москвы будет в исправительной колонии строгого режима.