В центре Рязани столкнулись автобус и троллейбус Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 1 ноября, около 17.10 часов на площади Ленина в Рязани произошла авария с участием троллейбуса и коммерческого автобуса. Об этом КП- Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Общественный транспорт двигался в попутном направлении, и столкнулся рядом с остановкой. Автобус двигался по маршруту №47, троллейбус следовал по маршруту №5.

В результате столкновения повредились стекла. О пострадавших пока не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.

Подробности уточняются.