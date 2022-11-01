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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 14:33

В центре Рязани столкнулись автобус и троллейбус

О пострадавших пока не сообщается
Источник:kp.ru
В центре Рязани столкнулись автобус и троллейбус

В центре Рязани столкнулись автобус и троллейбус

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 1 ноября, около 17.10 часов на площади Ленина в Рязани произошла авария с участием троллейбуса и коммерческого автобуса. Об этом КП- Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Общественный транспорт двигался в попутном направлении, и столкнулся рядом с остановкой. Автобус двигался по маршруту №47, троллейбус следовал по маршруту №5.

В результате столкновения повредились стекла. О пострадавших пока не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.

Подробности уточняются.