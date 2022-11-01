В центре Рязани столкнулись автобус и троллейбус
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Во вторник, 1 ноября, около 17.10 часов на площади Ленина в Рязани произошла авария с участием троллейбуса и коммерческого автобуса. Об этом КП- Рязань сообщили очевидцы происшествия.
Общественный транспорт двигался в попутном направлении, и столкнулся рядом с остановкой. Автобус двигался по маршруту №47, троллейбус следовал по маршруту №5.
В результате столкновения повредились стекла. О пострадавших пока не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.
Подробности уточняются.