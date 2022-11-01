Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Рязанской области

Chevrolet на скорости врезался в УАЗ на трассе в Ряжском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Жесткое ДТП с пятью пострадавшими случилось днем 31 октября в Ряжском районе. На 109 километре автодороги Рязань – Ряжск столкнулись Chevrolet и УАЗ, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель иномарки. 49-летний житель Кораблино «не выбрал безопасную скорость движения» и врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль УАЗ, за рулем которого был 61-летний мужчина.

В ДТП травмы получили водители обеих машин, а также трое пассажиров УАЗ в возрасте 47, 48 и 35 лет. Всем оказали медицинскую помощь.

В жестком ДТП пострадали пять человек. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По факту произошедшего областная Госавтоинспекция ведет проверку. В целом, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять аварий с пострадавшими, травмировались 10 человек.