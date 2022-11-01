Рязань заключила концессионное соглашение на строительство школы в Семчине

Подписи под документом 31 октября поставили глава администрации Рязани Елена Сорокина и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, гендиректор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова.

Администрация Рязани заключила концессионное соглашение на строительство школы в микрорайоне Семчино на 1100 мест. Свои подписи под документом 31 октября поставили градоначальница Елена Сорокина и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, гендиректор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова.

Соглашение рассчитано на 10 лет, его стоимость — 2,5 млрд рублей. Почти половину этой суммы, а именно 1,2 млрд рублей, покроет федеральный бюджет в форме софинансирования по госпрограмме «Развитие образования».

«Обеспечим до конца года проведение закупочных процедур и выход на строительную площадку генерального подрядчика», - цитирует Денисову пресс-служба горадминистрации.

От областного руководства перед Еленой Сорокиной стоит задача сделать все, чтобы дети пошли в новую школу 1 сентября 2024 года. К этому моменту должна быть благоустроена прилегающая территория и запущен необходимый общественный транспорт.