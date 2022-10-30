Рязанское управление Гостехнадзора возглавил Александр Сандыркин Фото: Из личного архива героя публикации

Управление Гостехнадзора Рязанской области возглавил Александр Сандрыкин. В пятницу, 28 октября, нового руководителя представили на областном совещании сотрудников ведомства.

Как отметил Александр Сандрыкин в обращении на своей странице в соцсетях, он сделает все, чтобы «управление работало слаженно, бесперебойно, динамично, в полном взаимопонимании с населением региона, четко и строго соблюдая законность и порядок при исполнении служебных обязанностей». Также новый руководитель ведомства выразил благодарность губернатору Рязанской области за оказанное доверие.

Напомним, Сандрыкин сменил в должности Игоря Кривозубова, у которого был заместителем.