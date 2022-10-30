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НовостиОбщество30 октября 2022 8:00

В рязанском Окском заповеднике сняли на видео нашествие бабочек

В Мещере наблюдают огромное количество пяденицы осенней
Источник:kp.ru
В рязанском Окском заповеднике сняли на видео нашествие бабочек. Фото: Окский заповедник.

В рязанском Окском заповеднике сняли на видео нашествие бабочек. Фото: Окский заповедник.

Фотоловушка в окском биосферном заповеднике запечатлела массовый налет серых бабочек – паденицы осенней. Об этом сообщается в группе заповедника в соецсетях.

- Этой осенью в пойме Пры невероятное количество серых бабочек - пядениц осенних. Одни еще летают, другие сидят на дубовых стволах, третьи - под этими стволами валяются. А фотоловушка, сработавшая на лося, случайно запечатлела массовый лет пядениц в темноте, - отмечают сотрудники заповедника.