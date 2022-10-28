Проезд по платному путепроводу в Рязани подорожает с 1 декабря

В Рязани подорожает проезд по платному путепроводу. Фото: Яндекс.Карты.

В Рязани подорожает проезд по платному путепроводу в районе поселка Карцево. Соответствующее объявление в пятницу, 28 октября, разместил на своем сайте оператор переезда ИК РПД.

Согласно новым опубликованным тарифам, с 1 декабря 2022 года стоимость вырастет неодинаково. Так, за проезд на легковой машине высотой до 2,1 метра придется заплатить наличными или банковской картой на 10 рублей больше, чем раньше – 35 рублей. При оплате смарт-картой стоимость проезда вырастет всего на пять рублей и составит 25 рублей.

Проезд транспортного средства высотой от 2,1 до 2,6 метров подорожает с 40 до 50 рублей по смарт-карте и с 50 до 70 рублей – при оплате деньгами. За более высокие автомобили придется платить 75 рублей вместо 60 по бесконтактной карте и 120 рублей вместо прежних 90 – при наличии банкнот.