Мэрия ищет наследников квартиры на Московском шоссе в Рязани

Администрация Рязани разыскивает наследников квартиры №55 в доме №55 на Московском шоссе. Фото: Яндекс.

Администрация Рязани разыскивает наследников квартиры №55 в доме №55 на Московском шоссе. Соответствующее извещение размещено органом власти 28 октября.

В этом объявлении сказано, что хозяйка квартиры, Кладченко Людмила Матвеевна, умерла 5 августа 2017 года. С тех пор о своих правах на имущество никто не заявил.

Наследников или тех, кто владеет информацией о них, просят обращаться в управление энергетики и ЖКХ на улице Пожалостина, дом 7 (каб. №1), по телефону: 8(4912)27-35-76.

Если в течение 30 дней с момента публикации извещения никто не откликнется, квартира будет оформлена в собственность муниципального образования.