В перинатальном центре Рязани выходили малыша, весившего 490 граммов

В Областном перинатальном центре в Рязани впервые искупали малыша, за жизнь которого боролись почти два месяца.

В Областном перинатальном центре в Рязани впервые искупали малыша, за жизнь которого боролись почти два месяца. При рождении он весил 490 граммов, а через 59 дней в отделении реанимации и интенсивной терапии - 1200 граммов.

Малыш еще не догнал сверстников по весу, но уже окреп. Это результат совместной работы реаниматологов, неонатологов, педиатров.

«Обычно его (купание) проводят после выписки из роддома на второй день. Но этот малыш проведет еще некоторое время в перинатальном центре, поэтому искупать решили его прямо здесь», - пояснили в медучреждении.

После ванночки малышу нанесли крем, присыпали тальком, обработали ноготочки. Сразу по завершении этих непривычных процедур кроха уснул.