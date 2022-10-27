Рязань претендует на всероссийское звание «Город трудовой доблести»

Вечер, посвященный трудовому подвигу рязанцев, собрал полный зал зрителей.

27 октября в Рязани в библиотеке имени Есенина прошел патриотический вечер «Рязань достойна почетного звания «Город трудовой доблести».

Инициативу регионального отделения партии «Единая Россия» поддержали общественные объединения, в том числе местное отделение военно-исторического общества, а также несколько тысяч обычных рязанцев.

Ведущим вечера выступил секретарь рязанского городского отделения партии «Единая России», председатель контрольно-счетной палаты города Рязани, известный краевед и историк Сергей Владимирович Филимонов.

- Присвоение почетного всероссийского звания «Город трудовой доблести» позволит нам увековечить подвиг рязанцев, которые внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Самоотверженный труд наших предков должен стать примером для нынешних поколений, - отметил Сергей Владимирович.

Сценарий вечера повторял хронологию страшной войны. Собравшиеся пережили тяжелое начало лихолетья, сопереживали умирающим от голода и холода блокадникам, радовались победе на Курской дуге, и, конечно, разделили общий триумф Великой Победы.

Все происходящее на сцене – все слова и песни – были настолько искренними, что люди старшего поколения не могли сдержать слез.

Трудовая доблесть рязанцев – это не только работа предприятий тяжелой и легкой промышленности на нужды фронта. Это круглосуточные операции в многочисленных эвакогоспиталях (их за годы войны в Рязани действовало более пятидесяти), это забота о беженцах с прифронтовых и оккупированных территорий, это подвиг учителей и преподавателей, не останавливавших учебный процесс даже в самые суровые дни.

- Уверяю, что для рязанцев вопрос присваивать или не присваивать почетное звание «Город воинской доблести» вообще не стоит, - по-военному лаконично сказала первым заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова. – Каждый житель нашего города знает о том выдающемся вкладе, которые внесли в общее дело его деды и прадеды.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовой героизм и самопожертвование.

У Рязани указанные основания для присвоения почетного звания имеются в полном объеме. Кстати, эту позицию разделяет и экспертное заключение Российской академии наук.