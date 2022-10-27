Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика27 октября 2022 7:31

Богатейший рязанский депутат открыл в Сараевском районе свинокомплекс за 1,3 млрд рублей

С Юрием Сандиным ленточку перерезал зампред облправительства Виталий Артемов
Источник:kp.ru
Слева направо - зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов, глава администрации Сараевского района Виктор Воронков и гендиректор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин.

Слева направо - зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов, глава администрации Сараевского района Виктор Воронков и гендиректор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин.

В Сараевском районе Рязанской области начал работу свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» на 32,4 тыс. голов. Как сообщает пресс-служба регионального минсельзхоза, инвестиции холдинга «Русская Аграрная Группа», куда входит упомянутая компания, составили 1,3 млрд рублей.

В Сараевском районе Рязанской области начал работу свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» на 32,4 тыс. голов

В Сараевском районе Рязанской области начал работу свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» на 32,4 тыс. голов

Холдинг на церемонии представлял генеральный директор Юрий Сандин. Его фамилия знакома многим по новостям о задекларированных доходах депутатов, когда Сандин из Рязанской городской Думы оказывался самым богатым (официальный доход за 2021 год — 1,1 млрд рублей). Вместе с ним ленточку перерезали недавно назначенный зампред облправительства Виталий Артемов и глава администрации Сараевского района Виктор Воронков.

При выходе на полную мощность новый свиноводческий товарный комплекс откорма позволит производить до 9 тыс. тонн свинины в год, говорится в пресс-релизе. Интересно, что оборудование сюда поставила из Германии европейская компания Big Dutchman весной 2022 года.

Оборудование на свинокомплекс поставила из Германии европейская компания Big Dutchman весной 2022 года.

Оборудование на свинокомплекс поставила из Германии европейская компания Big Dutchman весной 2022 года.