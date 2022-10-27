Богатейший рязанский депутат открыл в Сараевском районе свинокомплекс за 1,3 млрд рублей

Слева направо - зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов, глава администрации Сараевского района Виктор Воронков и гендиректор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин.

В Сараевском районе Рязанской области начал работу свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» на 32,4 тыс. голов. Как сообщает пресс-служба регионального минсельзхоза, инвестиции холдинга «Русская Аграрная Группа», куда входит упомянутая компания, составили 1,3 млрд рублей.

В Сараевском районе Рязанской области начал работу свиноводческий комплекс ООО «Вёрдазернопродукт» на 32,4 тыс. голов

Холдинг на церемонии представлял генеральный директор Юрий Сандин. Его фамилия знакома многим по новостям о задекларированных доходах депутатов, когда Сандин из Рязанской городской Думы оказывался самым богатым (официальный доход за 2021 год — 1,1 млрд рублей). Вместе с ним ленточку перерезали недавно назначенный зампред облправительства Виталий Артемов и глава администрации Сараевского района Виктор Воронков.

При выходе на полную мощность новый свиноводческий товарный комплекс откорма позволит производить до 9 тыс. тонн свинины в год, говорится в пресс-релизе. Интересно, что оборудование сюда поставила из Германии европейская компания Big Dutchman весной 2022 года.